Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

O Catar afirmou, nesta terça-feira (26), que continua aguardando uma resposta de Israel sobre uma proposta de cessar-fogo em Gaza, apresentada pelos mediadores e aprovada pelo movimento islamista palestino Hamas.

"Continuamos aguardando uma resposta. E as declarações que ouvimos atualmente não nos dão confiança de que, se houvesse um acordo, este seria positivo", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, durante uma entrevista coletiva em Doha.

O Hamas anunciou na semana passada que aceitou uma nova proposta de trégua dos mediadores: Egito, Catar e Estados Unidos.