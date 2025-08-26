Cerúndolo vence de virada em sua estreia no US Open

O argentino Francisco Cerúndolo, tenista mais bem ranqueado da América Latina, reagiu após perder dois sets e derrotou o italiano Matteo Arnaldi na primeira rodada do US Open nesta terça-feira (26).

Cerúndolo, 19º colocado no ranking da ATP, derrotou Arnaldi (64º) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 e 6-3, após três horas e 44 minutos de uma batalha árdua na quadra 7, em Nova York.

O argentino de 27 anos, natural de Buenos Aires, nunca havia se recuperado de uma desvantagem de dois sets em um torneio de Grand Slam.