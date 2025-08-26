Depois da Intel, EUA analisa participações em empresas de defesa

O governo dos Estados Unidos pode se tornar acionista de empresas do setor de defesa, em particular da Lockheed Martin, como fez recentemente com o fabricante de semicondutores Intel, indicou nesta terça-feira (26) o secretário do Comércio Howard Lutnick.

"Há uma grande discussão sobre a defesa. A Lockheed Martin obtém 97% de suas receitas graças ao governo americano", destacou Lutnick, em entrevista ao canal de televisão CNBC.

"Basicamente, são um braço do governo dos Estados Unidos", afirmou.