Dois policiais morrem no leste da Austrália em tiroteio 'horrível'

Dois policiais morreram e outro ficou ferido nesta terça-feira (26) durante um "horrível" tiroteio em uma propriedade rural no sul da Austrália, informaram as autoridades, que alertaram que o suspeito fugiu.

A polícia iniciou a busca de um homem que fugiu após o violento confronto em uma propriedade remota em Porepunkah, uma localidade entre Melbourne e Camberra.

"O suspeito deste feito horrível continua foragido", declarou aos jornalistas o delegado de polícia de Victoria, Mike Bush.