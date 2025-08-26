EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (26), que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, uma decisão que classificou como "irresponsável".
"Queria dizer ao companheiro Lewandowski a minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar seu visto", disse Lula (PT) durante uma reunião ministerial transmitida ao vivo em Brasília.
O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas ao Brasil, assim como sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta tentativa de golpe de Estado.
lg-ll/app/mel/aa/mvv
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.