França abre investigação sobre plataforma Kick após morte transmitida ao vivo

A Justiça francesa abriu uma nova investigação sobre as práticas da plataforma de streaming australiana Kick, além da anunciada na semana passada para esclarecer as circunstâncias da morte de um homem de 46 anos transmitida ao vivo.

Esta nova investigação foi aberta para determinar se a Kick "disseminou intencionalmente vídeos de ataques deliberados à integridade física da pessoa", anunciou a promotora Laure Beccuau em um comunicado nesta terça-feira (26).

Os investigadores também buscarão determinar se a plataforma australiana cumpre a Lei Europeia de Serviços Digitais (DSA).