Gauff sofre mas avança à segunda rodada do US Open

Na mesma quadra, Tomljanovic já frustrou o público em 2022 ao derrotar Serena Williams na última partida da lendária carreira da americana.

Nesta terça-feira, ela ameaçou fazer o mesmo com Gauff, herdeira de Serena, em uma partida repleta de erros: 59 para a americana e 56 para a australiana.

"Foi muito difícil. Ajla é muito dura. Não foi a melhor partida, mas estou feliz por avançar", reconheceu Gauff. "Perdi tantas oportunidades durante a partida que pensei que uma delas me favorecesse".

No primeiro set, Ajla Tomljanovic abriu 3 a 1, aproveitando a falta de confiança no saque da jovem estrela local, que recentemente passou a ser treinada pelo especialista Gavin MacMillan para resolver esse problema.

Experiente já aos 21 anos, Coco Gauff conteve a ansiedade e virou o set com sua fisicalidade exuberante e seu backhand agressivo.

No segundo set, ela enfrentou muitos outros desafios contra Tomljanovic, uma veterana talentosa prejudicada por várias lesões sérias.