Assine UOL
Notícias

Guerrilha detém 34 militares na região amazônica do sul da Colômbia (ministro)

Guerrilha detém 34 militares na região amazônica do sul da Colômbia (ministro)

lv/vd/mr/aa

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.