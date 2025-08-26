Homem é preso por queimar bandeira dos EUA ao protestar contra ordem de Trump

Um manifestante foi preso próximo à Casa Branca depois de incendiar uma bandeira americana em protesto contra a ordem executiva do presidente Donald Trump contra esse tipo de ato, informou a polícia nesta terça-feira (26).

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira, poucas horas depois de Trump assinar uma ordem instruindo o Departamento da Justiça a tomar medidas legais contra aqueles que queimam bandeiras, apesar das decisões da Suprema Corte que dizem que o ato de queimar bandeiras dos Estados Unidos está protegido constitucionalmente.

"Estou queimando esta bandeira como protesto contra esse presidente fascista ilegal que está naquela casa", gritou o homem em um alto-falante no Parque Lafayette, próximo à Casa Branca, segundo um vídeo compartilhado nas redes sociais e na mídia local.