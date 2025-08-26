Incêndios na Espanha são uma de suas 'maiores catástrofes ambientais', diz governo

Os incêndios florestais que devastaram a Espanha nas últimas semanas constituem "uma das maiores catástrofes ambientais" que o país sofreu nos anos recentes, afirmou o governo, que aprovou nesta terça-feira (26) uma diretiva para agilizar recursos para os afetados.

Com 15 grandes incêndios ainda ativos, "é evidente que estamos diante de uma das maiores catástrofes ambientais dos últimos anos", indicou em coletiva de imprensa após uma reunião do conselho o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Os danos pessoais em infraestruturas e em bens públicos e privados, sem dúvida, são elevados", continuou o ministro ao se referir aos incêndios que deixaram quatro mortos e mais de 350.000 hectares queimados nas últimas semanas.