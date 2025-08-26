Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções

O Irã declarou, nesta terça-feira (26), que "negocia com todas as suas forças" para impedir que potências europeias ativem o mecanismo de restabelecimento de sanções internacionais previsto no acordo nuclear de 2015.

"Nossa prioridade é evitar qualquer ação ou incidente que possa custar caro ao país", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, em uma coletiva de imprensa semanal antes das negociações programadas para esta terça-feira em Genebra com Reino Unido, França e Alemanha.

Os europeus retomaram o diálogo com Teerã sobre seu programa nuclear no final de julho durante uma reunião em Istambul, a primeira desde a guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, desencadeada em 13 de junho por um ataque israelense a instalações nucleares e militares iranianas.