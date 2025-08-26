Irã insta europeus a tomarem 'a decisão certa' após diálogos sobre sanções

Os três países europeus - ou E3 na linguagem diplomática - ameaçam ativar no outono do hemisfério norte o mecanismo de restabelecimento automático das sanções internacionais ("snapback") contra o Irã, previsto no acordo nuclear iraniano de 2015, caso uma solução negociada não seja alcançada.

Este acordo, conhecido como JCPOA, estabelecia importantes restrições ao programa nuclear iraniano em troca de uma suspensão progressiva das sanções da ONU.

"Nossa prioridade é impedir qualquer ação ou incidente que possa custar caro ao país", afirmou o porta-voz da Chancelaria durante coletiva de imprensa semanal, antes das negociações em Genebra.

No fim de julho, os europeus retomaram os diálogos com Teerã sobre seu programa nuclear durante uma reunião em Istambul, a primeira após a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, desencadeada em 13 de junho por um ataque israelense contra instalações nucleares e militares iranianas.

As potências ocidentais temem que o Irã desenvolva uma arma atômica, o que as autoridades iranianas negam.

Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA em 2018 e reimpuseram suas sanções, mas os membros do E3 reafirmaram seu compromisso com o texto de 2015 e sua vontade de manter os intercâmbios comerciais com o Irã.