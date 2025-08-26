Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

"Eu sou seis anos mais velho do que da última vez que subi", declarou Akuzawa à AFP, em referência a sua escalada ao pico de 3.776 metros aos 96 anos.

"Estive lá e observei a vista muitas vezes, não foi nada especial", disse, minimizando a conquista.

Além de ser um bom montanhista, este fazendeiro aposentado da região central de Gunma é voluntário em um centro de atendimento a idosos e ensina pintura.

A preparação para a escalada ao Monte Fuji ocorreu após ele tropeçar, em janeiro, quando subia uma montanha perto de sua casa. O idoso sofreu então herpes e foi hospitalizado por insuficiência cardíaca.

Apesar da preocupação da família com seu estado físico, Akuzawa estava determinado a escalar, segundo contou sua filha Yukiko, de 75 anos.

"A recuperação foi tão rápida que os médicos não conseguiam acreditar", disse Yukiko.