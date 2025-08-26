Justiça restitui pacto de não comercializar soja de áreas desmatadas na Amazônia

A Justiça Federal restabeleceu a vigência de um pacto entre grandes empresas para não comercializar a soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia, que havia sido suspenso na semana passada, gerando protestos de ONGs.

A juíza Adverci Rates Mendes de Abreu decidiu anular temporariamente a decisão do regulador brasileiro da concorrência, o Cade, sobre a chamada Moratória da Soja, vigente desde 2006 e considerada um mecanismo eficaz na luta contra o desmatamento na maior floresta tropical do planeta.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) havia ordenado suspender o pacto ao considerar que era anticompetitivo e prejudicava a exportação da oleaginosa, após um pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.