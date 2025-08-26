Kairat, do Cazaquistão, elimina Celtic e vai pela 1ª vez à Champions

Por sua vez, o Almaty garantiu sua primeira participação no principal torneio de clubes da Europa e terá seu nome junto ao de gigantes do continente no sorteio que será realizado na próxima quinta-feira.

Também nesta terça, o Bodo/Glimt, da Noruega, eliminou o Sturm Graz, da Áustria, por 6 a 2 no placar agregado, apesar da derrota por 2 a 1 fora de casa.

Por sua vez, o Pafos, do Chipre, surpreendeu outro campeão europeu, o Estrela Vermelha, ao empatar em 1 a 1 com o time sérvio, graças a um gol do atacante brasileiro Jajá, e levar a melhor no agregado depois da vitória na ida por 2 a 1, em Belgrado.

Outros quatro jogos da última fase eliminatória da Champions vão definir os últimos classificados para a fase de Liga da competição, que contará com 36 equipes.

--- Resultados da última fase eliminatória da Liga dos Campeões (jogos de ida entre parênteses):

(+) Kairat Almaty (CAZ) - Celtic (ESC) 3-2 nos pênaltis, 0-0 (0-0)