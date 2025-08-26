Líderes da Alemanha, França e Polônia apoiam Moldávia frente à Rússia

"A propaganda do Kremlin nos diz que os europeus querem prolongar a guerra e que a União Europeia oprime os povos. São mentiras. Ao contrário da Rússia, a União Europeia não ameaça ninguém e respeita a soberania de todos", declarou Macron à imprensa, ao lado de Merz, Tusk e Sandu.

Merz afirmou que "a porta da União Europeia está aberta" e que a Alemanha "fará o possível para abrir o primeiro capítulo das negociações no outono".

"Às vésperas das eleições parlamentares, não passa um único dia sem que ocorram ataques híbridos russos em grande escala", disse ele, acrescentando que a "democracia da Moldávia está na mira".

Sandu elogiou a visita e prometeu que "não há alternativa à Europa" para a Moldávia.

"Nossa independência, nossa soberania e nossa paz estão mais ameaçadas do que nunca. (...) Sua presença aqui ?França, Alemanha, Polônia? demonstra não apenas o apoio à Moldávia, mas que o projeto europeu está vivo e que fazemos parte dele", indicou.

Sandu e seus aliados europeus acusaram repetidamente a Rússia de tentar desestabilizar este país de 2,6 milhões de habitantes situado entre a Ucrânia, devastada pela guerra, e a Romênia, membro da UE e da Otan.