Macron responde às críticas por antissemitismo de Netanyahu

O presidente francês, Emmanuel Macron, rejeitou energicamente as recentes críticas de Benjamin Netanyahu sobre o aumento do antissemitismo na França e advertiu contra sua "instrumentalização", em uma carta dirigida ao primeiro-ministro israelense publicada nesta terça-feira (26).

"Essas acusações de inação diante de um flagelo contra o qual lutamos com todas as nossas forças são inaceitáveis e ofendem toda a França", escreveu Macron no texto, publicado em vários jornais.

"A luta contra o antissemitismo não pode ser objeto de instrumentalização e não alimentará nenhuma discórdia entre Israel e França", acrescentou.