Mensagem escrita com sangue salva mulher presa em quarto na China

Uma mulher que permaneceu presa durante 30 horas em um quarto na China foi resgatada depois de jogar pela janela uma mensagem que escreveu com o próprio sangue em um travesseiro, segundo um comunicado do governo local.

A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Zhou, estava limpando um apartamento na província de Sichuan, no oeste da China, quando entrou em um quarto sem o telefone, informou uma publicação do governo da cidade de Leshan nas redes sociais.

A porta não abria por dentro devido a uma fechadura com defeito. Dentro do quarto, Zhou ficou presa sem comida nem acesso a um banheiro, no sexto andar do edifício.