Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta terça-feira (26) que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore "em tempo integral" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília, alegando "risco de fuga".

A medida é tomada a uma semana do início das deliberações finais do julgamento na Primeira Turma do STF em que Bolsonaro é réu, juntamente com outros sete aliados, por suposta tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente (2019-2022) é acusado de liderar uma "organização criminosa" que conspirou para impedir a posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a vitória deste último nas eleições de 2022.