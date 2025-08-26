Naomi Osaka estreia com vitória no US Open

A japonesa Naomi Osaka, duas vezes campeã do US Open, estreou sem dificuldades no torneio do Grand Slam em Nova York nesta terça-feira (26), com uma vitória convincente por 2 sets a 0 sobre a belga Greet Minnen.

Osaka, atualmente em 24º lugar no ranking da WTA, derrotou Minnen (106ª) com parciais de 6-3 e 6-4.

A ex-número um do mundo voltava à ação após sua frustrante derrota no dia 7 de agosto na final do WTA 1000 do Canadá, em Montreal, para a joia local Victoria Mboko.