Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Um exemplar de uma tartaruga em risco de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México, na primeira reprodução desta espécie sob cuidados profissionais.

Trata-se de um espécime da tartaruga-de-lama-de-Vallarta (Kinosternon vogti), com quase dez centímetros de comprimento, que vive em pântanos do rio Ameca, que divide os estados de Nayarit e Jalisco, no oeste do país.

Nesta área se encontram Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México, e por isso parte do hábitat desta tartaruga se perdeu, segundo informação do governo mexicano.