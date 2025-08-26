ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) alertou nesta terça-feira (26) sobre o aumento das apostas ilegais antes da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

Grupos do crime organizado estão por trás dessa prática e do risco de manipulação, afirmou a agência, que está treinando autoridades dos três países no uso de ferramentas contra esses crimes na Cidade do México.

Juntamente com o "crescimento econômico e a festa (...), haverá também sérios riscos", como a "manipulação da competição e apostas ilegais, frequentemente ligadas ao crime organizado", disse Ronan O'Laoire, chefe do Programa do UNODC para a Proteção do Esporte contra a Corrupção e o Crime, na abertura do seminário.