ONU cria grupo de especialistas em IA para orientar a tomada de decisões

O grupo deverá fornecer "avaliações científicas baseadas em evidências que sintetizem e analisem os estudos existentes sobre as promessas, os riscos e os impactos da inteligência artificial".

Este relatório anual "servirá para orientar a tomada de decisões, mas não será prescritivo", informa o texto.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lançará agora uma convocatória para identificar os 40 futuros membros do grupo que terão uma missão de três anos.

Guterres celebrou a criação de uma "ponte crucial entre a pesquisa avançada em IA e a formulação de políticas".

"Ao fornecer avaliações científicas rigorosas e independentes, [o grupo] irá ajudar a comunidade internacional a antecipar os desafios emergentes e a tomar decisões informadas sobre como regular esta tecnologia inovadora", indicou o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

Além disso, a resolução adotada inicia um diálogo anual global sobre a governança da inteligência artificial para compartilhar "as melhores práticas e aprendizados" sobre o tema de sistemas de IA "seguros e confiáveis".