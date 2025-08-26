ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem 'apresentar resultados'

A ONU insistiu nesta terça-feira (26) que Israel não deve apenas investigar as supostas mortes ilegais em Gaza, como o bombardeio de um hospital que matou 20 pessoas, incluindo jornalistas, mas também garantir que as investigações apresentem resultados.

"É preciso haver justiça", disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, Thameen Al-Kheetan. Ele acrescentou que o grande número de profissionais da imprensa mortos na guerra de Gaza "levanta muitas perguntas sobre os ataques a jornalistas".

O porta-voz fez os comentários um dia após um bombardeio israelense contra o hospital Nasser na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas.