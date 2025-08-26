Partidos de direita terão maioria no próximo Congresso da Bolívia

O poder mudará de mãos após duas décadas de domínio avassalador no Congresso por parte do Movimento ao Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales e pelo atual presidente, Luis Arce. Agora, quatro partidos de direita terão 119 deputados de um total de 130 e a totalidade dos 36 senadores.

A principal bancada será a do Partido Democrata Cristão (PDC), cujo candidato presidencial é Paz, com 49 deputados e 16 senadores.

A segunda força será a coalizão Livre, impulsionada por Quiroga, com 39 cadeiras na Câmara e 12 no Senado.

Em meio a uma grave crise econômica, os bolivianos puniram a esquerda nas urnas.

O governo de Arce quase esgotou suas reservas internacionais de dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis que importa.

A Bolívia, um país de 11,3 milhões de habitantes, sofre com uma grave escassez de divisas, assim como uma inflação anual de quase 25%, a mais alta desde 2008.