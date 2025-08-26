Passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã deixa três mortos

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas após a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã, onde as operações de resgate foram dificultadas pela queda de árvores e postes de energia elétrica, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O tufão atingiu o centro do Vietnã na segunda-feira com ventos de até 130 km/h, o que deixou mais de 1,6 milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica.

As autoridades anunciaram um balanço de três mortos e emitiram um alerta para possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra em oito províncias.