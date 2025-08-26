Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

O secretário de Bem-Estar Social da Presidência, Marvin Rabanales, disse à imprensa que a polícia libertou à força três reféns do Centro Especializado de Reinserção Juvenil na Cidade da Guatemala após o fracasso da "negociação" com os membros das gangues.

Os reféns libertados são funcionários que entregavam alimentos no centro de detenção e ficaram feridos no confronto. Os três foram levados para hospitais.

A rebelião foi iniciada por 34 membros adultos da Mara Salvatrucha que permanecem no centro de detenção para menores de idade - a lei estabelece que os menores devem cumprir toda a sentença no local em que foram detidos, mesmo que atinjam a maioridade (18 anos).

Os 34 foram levados na segunda-feira para tribunais e enfrentarão acusações pela rebelião.

"Queriam negociar que seus líderes saíssem de Renovación I, mas nós não negociamos com criminosos", afirmou no X o ministro do Interior, Francisco Jiménez.

A outra rebelião aconteceu na prisão para adultos 'El Boquerón', onde os detentos tomaram dois funcionários da penitenciária como reféns.