Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

"Jordi e Leo treinaram conosco, eles completaram o treino. Veremos como eles se sentem ao longo do dia e tomaremos uma decisão amanhã", afirmou.

Morales considerou a conclusão do treino de Messi "muito positiva" e assumiu que "ele pelo menos estará entre os relacionados".

Quem vencer o duelo entre Miami e Orlando vai enfrentar o vencedor da semifinal entre o atual campeão da MLS, o Los Angeles Galaxy, e o Seattle Sounders, que também vão se enfrentar na quarta-feira.

Messi, de 38 anos, liderou o Inter Miami na campanha do título da Leagues Cup de 2023, em seus primeiros dias no time do sul da Flórida.

No entanto, o camisa 10 não participou da vitória do time nas quartas de final, na semana passada, contra o Tigres, do México, devido a uma "pequena" lesão muscular na perna direita e tampouco jogou no empate de sábado contra o DC United, pela MLS.

Alba, de 36 anos, sofreu uma lesão no joelho e deixou o campo no segundo tempo diante do Tigres, mas tanto ele quanto Messi participaram do treino na segunda e nesta terça-feira.