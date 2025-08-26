Reino Unido defende imposto sobre serviços digitais após reação de Trump

O governo britânico defendeu, nesta terça-feira (26), como "justo e proporcional" seu imposto sobre serviços digitais (DST, na sigla em inglês), após as ameaças de Donald Trump de impor tarifas aos países que, segundo ele, têm como alvo as empresas de tecnologia americanas.

"Continuaremos assegurando que as empresas paguem sua justa parcela de impostos, incluindo aquelas do setor digital", afirmou o governo britânico em uma declaração enviada em resposta a um pedido da AFP.

O presidente americano, Donald Trump, atacou duramente na segunda-feira os países ou organizações que regulam o setor tecnológico, ameaçando-os com tarifas e restrições à exportação, embora sem mencionar diretamente o Reino Unido.