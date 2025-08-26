Reino Unido receberá grupo de estudantes palestinos de Gaza

Universidades do Reino Unido receberão um grupo de palestinos da Faixa de Gaza com bolsas para permitir que continuem seus estudos, anunciou nesta terça-feira o governo britânico.

Embora o Executivo britânico não tenha anunciado um número exato de beneficiados, a rede BBC calcula quase 40 pessoas.

O governo israelense ainda deve autorizar a saída de Gaza de cada um dos estudantes, que passarão por controles biométricos em um terceiro país antes de viajar ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior britânico.