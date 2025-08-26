Rodrigo Paz promete superar crise na Bolívia sem plano de ajuste severo

Paz promete aplicar o "capitalismo popular" nesta nação rica em gás e recursos de lítio, mas com 85% de informalidade laboral.

A Bolívia enfrenta uma árdua crise econômica, com uma inflação que chegou a 25% na comparação anual em julho.

O governo estatista de esquerda mantém uma onerosa política de subsídios aos combustíveis que quase esgotou as reservas de dólares. A falta de divisas provocou a disparada de uma taxa de câmbio paralela que duplica o valor oficial imposto pelo governo.

Diante do colapso, o Movimento Ao Socialismo (MAS) deixará o poder após 20 anos.

Pergunta: Como a Bolívia sairá da crise?

Resposta: Primeiro, reduzir o déficit (fiscal). Segundo: transparência em relação ao dólar, colocando-o onde deve estar. Terceiro: o banco central não deve ser o caixa pequeno do governo; ele deve ter uma gestão monetária clara. Quarto: é necessário um fundo, para o câmbio do dólar, para a estabilização (...).