SpaceX lança megafoguete Starship após explosões em testes anteriores

O voo aconteceu após ser adiado nos dois dias anteriores, devido a um problema técnico e às condições meteorológicas. No começo do ano, as tentativas anteriores de lançamento terminaram em explosões em pleno ar.

A sucessão de contratempos, à qual se somou em junho uma explosão durante um teste em solo, gerou dúvidas sobre a viabilidade do Starship, enquanto Musk mantém seu objetivo de realizar em 2026 os primeiros lançamentos a Marte.

O megafoguete ainda "não se mostrou confiável", avaliou o especialista Dallas Kasaboski, da consultoria Analysys Mason. "Os sucessos não superaram os fracassos", observou, ressaltando que o novo voo de teste colocava a empresa de Musk "sob forte pressão".

- Desafios técnicos -

Famoso por seus projetos mirabolantes e previsões excessivamente otimistas, Musk revolucionou o setor espacial com seu sistema de produção de foguetes reutilizáveis, que domina hoje o mercado de lançamentos comerciais. Com o Starship, pensado para realizar viagens interplanetárias, a empresa de Musk pretende ir ainda mais longe e realizar seu sonho de colonizar Marte.

Versões modificadas do Starship devem servir ao programa Artemis, da Nasa, que prevê o retorno de astronautas americanos à Lua, assim como voos de longa distância na Terra, com os quais a SpaceX promete que seus clientes vão chegar "a qualquer lugar do mundo em até uma hora".