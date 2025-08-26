Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Swift e Kelce, ambos de 35 anos, tornaram pública sua relação em 2023 e têm sido vistos frequentemente juntos nos megashows dela e nas partidas da NFL, onde ele joga pelo Kansas City Chiefs.

Com sua turnê Eras, de quase dois anos de duração, Swift arrecadou 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões) em 149 apresentações ao redor do mundo, consolidando assim a turnê mais lucrativa da história da música.

Os ingressos foram vendidos a preços exorbitantes e atraíram milhões de fãs.

As Swifties, como são conhecidas suas fãs, aguardam seu próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que será lançado em 3 de outubro.

A notícia do lançamento foi divulgada este mês em um episódio do podcast New Heights, que Kelce apresenta ao lado de seu irmão Jason, ex-jogador da NFL.

O último grande lançamento da ganhadora de 14 prêmios Grammy, "The Tortured Poets Department", foi publicado em abril do ano passado e vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia.