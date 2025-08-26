Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizará uma reunião na quarta-feira sobre os planos para Gaza após a guerra, disse seu enviado Steve Witkoff nesta terça-feira (26).

"Temos uma grande reunião na Casa Branca amanhã, presidida pelo presidente, e trata-se de um plano muito completo que estamos elaborando para o dia seguinte", disse Witkoff em entrevista à Fox News, sem oferecer mais detalhes.

