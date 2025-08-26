Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira

Trump surpreendeu o mundo no início deste ano quando sugeriu que os Estados Unidos deveriam tomar o controle da Faixa de Gaza, desalojar seus dois milhões de habitantes e construir edifícios à beira-mar.

O mandatário republicano indicou que os Estados Unidos retirariam os escombros e as bombas não detonadas e transformariam Gaza na "Riviera do Oriente Médio".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a proposta, que foi duramente criticada por muitos países europeus e árabes.

Witkoff não detalhou o plano que promoveu nesta terça-feira, mas afirmou acreditar que as pessoas "veriam o quão robusto ele é e quão bem-intencionado é".

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais.

A ofensiva de represália de Israel deixou ao menos 62.819 mortos, a maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram confiáveis.