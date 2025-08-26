Ucrânia suaviza lei marcial e homens de entre 18 e 22 anos poderão sair do país

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta terça-feira (26), que os homens entre 18 e 22 anos poderão sair do país para o exterior, uma flexibilização da lei marcial em vigor devido à invasão russa.

Até agora, desde o início da guerra em fevereiro de 2022, os homens de 18 a 60 anos estavam proibidos de deixar a Ucrânia, salvo exceções.

Milhares deles tentam sair ilegalmente a cada ano, às vezes arriscando suas vidas.