Uma em cada quatro pessoas não tem a acesso seguro à água potável, alerta ONU

Mais de dois bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura, lamenta a ONU em um relatório divulgado nesta terça-feira (26), que alerta para os poucos avanços na direção de uma cobertura universal.

As agências das Nações Unidas responsáveis pela saúde e pela infância calculam que uma em cada quatro pessoas no mundo não teve acesso no ano passado à água potável administrada de maneira segura. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuavam dependentes de água superficial, procedente de rios, lagoas e canais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacam que o atraso no programa de avanços dos serviços de Água, Saneamento e Higiene (WASH, na sigla em inglês) expõe bilhões de pessoas a um risco maior de doenças.