Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

A Venezuela informou nesta terça-feira (26) que vai patrulhar com drones e navios da Marinha suas águas territoriais, em meio a uma nova tensão com os Estados Unidos, que também anunciaram um deslocamento militar no Caribe Sul.

As autoridades venezuelanas já haviam informado, na véspera, a mobilização de 15 mil efetivos para a fronteira com a Colômbia também para operações antidrogas, enquanto o governo de Nicolás Maduro denuncia como uma "escalada de ações hostis" a movimentação americana.

A administração de Donald Trump, por sua vez, sustenta que executará operações contra o narcotráfico internacional, sem mencionar em nenhum momento a possibilidade de invadir a Venezuela.