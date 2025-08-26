Wall Street fecha em alta sem se abalar com ataques de Trump ao Fed

Na noite de segunda-feira, em uma carta publicada em sua rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos escreveu a Lisa Cook que estava "destituída com efeito imediato".

Primeira mulher afro-americana a alcançar o prestigiado cargo de governadora do Fed, Cook é acusada pelo governo de ter mentido para obter empréstimos hipotecários com taxas mais favoráveis.

Seu advogado, Abbe Lowell, anunciou nesta terça-feira que a iniciativa de Trump será contestada nos tribunais.

Durante meses, o mandatário vem pedindo ao banco que corte drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por agir "tarde demais" e chamando-o de "imbecil".

O presidente do Fed mudou o tom durante os encontros anuais de banqueiros centrais em Jackson Hole, mostrando-se aberto a uma flexibilização monetária.

Mas se o Fed se tornar excessivamente flexível e, paralelamente, "a inflação aumentar devido às tarifas alfandegárias, isso poderia representar um problema para o mercado", advertiu Cardillo.