Adolescente que matou a tiros candidato presidencial na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

O adolescente de 15 anos que atirou em junho contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, falecido em meados de agosto, foi sentenciado nesta quarta-feira (27) a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores, informou a promotoria.

O jovem "deverá permanecer sete anos privado de liberdade em um centro de atenção especializada", disse a promotoria nesta quarta-feira em um comunicado.

O adolescente foi julgado em um tribunal penal especial para menores por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. A lei colombiana não permite modificar as acusações uma vez aceitas por um menor acusado, razão pela qual ele foi julgado por tentativa de assassinato.