Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, depois de cortar o volante Joelinton e o lateral-esquerdo Alex Sandro por lesão, informou a CBF nesta quarta-feira (27).
Caso entre em campo, Jean Lucas, de 27 anos, fará seu primeiro jogo com a camisa da Seleção.
O meia do Bahia "vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League", explicou a CBF em comunicado.
Na última segunda-feira, horas depois de Ancelotti anunciar a lista de convocados, Joelinton sentiu um problema muscular e deixou o campo chorando na derrota do Newcastle por 3 a 2 para o Liverpool.
A CBF também confirmou o corte de Alex Sandro, do Flamengo, que se machucou na goleada do time carioca sobre o Vitória por 8 a 0, também na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.
Nenhum jogador foi chamado para substituir o lateral rubro-negro, que sofreu uma lesão na panturrilha direita.
Já classificado para o Mundial do ano que vem, o Brasil, terceiro colocado na tabela, vai encerrar sua participação nas Eliminatórias recebendo o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e visitando a Bolívia nos 4.150 metros de altitude da cidade de El Alto, no dia 9.
