Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças
Ao menos duas pessoas morreram e mais de uma dúzia ficaram feridas depois que um atirador abriu fogo contra uma escola católica em Minneapolis nesta quarta-feira (27), informaram autoridades à imprensa americana.
A CBS informou que 15 crianças estavam sendo atendidas em hospitais locais. A rádio local informou que várias estavam em estado crítico.
bgs/ksb/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.