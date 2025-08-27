Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Ao menos duas pessoas morreram e mais de uma dúzia ficaram feridas depois que um atirador abriu fogo contra uma escola católica em Minneapolis nesta quarta-feira (27), informaram autoridades à imprensa americana.

A CBS informou que 15 crianças estavam sendo atendidas em hospitais locais. A rádio local informou que várias estavam em estado crítico.

