Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na noite desta quinta-feira (28). Autoridades alertaram para um ataque russo com mísseis contra a capital ucraniana.

As explosões iluminaram o céu e formaram uma coluna de fumaça. Um jornalista da AFP ouviu sons que indicavam a presença de drones.

Autoridades locais reportaram danos em três bairros de Kiev, que, segundo o prefeito Vitali Klitschko, foi alvo de "um ataque maciço", que deixou quatro feridos.