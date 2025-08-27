Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

O Benfica garantiu sua vaga entre os 36 participantes da Liga dos Campeões 2025-2026 após eliminar o Fenerbahçe do técnico português José Mourinho com uma vitória de 1 a 0 no play-off desta quarta-feira (27), em Lisboa.

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida na Turquia, tudo estava em aberto, mas as 'Águias' selaram a classificação no Estádio da Luz com um gol de Kerem Akturcoglu, atacante turco do time da capital portuguesa.

O Fenerbahçe lutou pelo empate até o fim, mas ficou reduzido a dez jogadores aos 82 minutos, com a expulsão do brasileiro Anderson Talisca.