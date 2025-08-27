Britânico Jack Draper se retira do US Open por lesão

O tenista britânico Jack Draper, semifinalista do US Open no ano passado, se retirou do Grand Slam nova-iorquino nesta quarta-feira (27), antes de entrar em quadra pela segunda rodada, devido a uma lesão.

Draper, atual número 5 do ranking da ATP, enfrentaria na quinta-feira o belga Zizou Bergs (N.48), que avança automaticamente para a terceira rodada, informou o torneio.

"Fiz o meu melhor para estar aqui e dar tudo de mim em quadra, mas a dor no meu braço tem sido muito intensa e tenho que fazer a coisa certa e cuidar de mim mesmo", escreveu o britânico em uma publicação em sua conta no Instagram.