Congresso aprova lei para aumentar proteção de crianças na internet

O novo texto obriga as plataformas a comunicar às autoridades os conteúdos de aparente exploração e abuso sexual.

Também deverão vincular as contas de crianças e adolescentes às de seus pais, que poderão controlar com quem seus filhos se comunicam e por quanto tempo utilizam as plataformas.

O descumprimento dessas disposições será punido com multas que podem chegar a 50 milhões de reais, suspensões e até mesmo a proibição.

Para o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a lei "resgata o poder de pais e mães de controlar a vida de seus filhos".

"As empresas serão obrigadas a padronizar, a organizar seus aplicativos, produtos e serviços da forma mais protetora para crianças e adolescentes", acrescentou.

O texto foi aprovado por amplas maiorias nas duas Câmaras do Congresso após um escândalo de suposta exploração sexual infantil por parte de Hytalo Santos, um influenciador que divulgava no Instagram conteúdos com menores semidespidos em danças sensuais.