Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

O volante Adrien Rabiot, colocado na lista de transferíveis do Olympique de Marselha depois de uma briga com um companheiro de equipe, foi convocado para os próximos jogos da seleção francesa nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, anunciou o técnico Didier Deschamps nesta quarta-feira (27).

Rabiot, afastado do Olympique e em busca de um novo clube, aparece em uma lista de 23 jogadores para os duelos contra a Ucrânia, no dia 5 de setembro, em Breslávia (Polônia), e Islândia, em Paris, no dia 9.

Outro meio-campista, mas de característica mais ofensiva, o jovem Maghnes Akliouche (23 anos), nova promessa do Monaco, foi convocado pela primeira vez.