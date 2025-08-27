Dinamarca convoca diplomata americano após tentativa de 'interferência' na Groenlândia

A Dinamarca convocou nesta quarta-feira (27) o encarregado de negócios dos Estados Unidos após informações da imprensa sobre "tentativas de interferência" na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja controlar.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump afirma que seu país precisa da ilha rica em recursos naturais por questões de segurança e não descartou o uso da força para obter o controle da Groenlândia.

"Qualquer tentativa de interferência nos assuntos internos do reino (Dinamarca) será inaceitável", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, em um comunicado enviado à AFP.