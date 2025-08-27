Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia

Um grupo de 150 mulheres processou o Estado da Dinamarca por violar os seus direitos.

A primeira-ministra pediu desculpas nesta quarta-feira em um comunicado.

"Não podemos mudar o que aconteceu. Mas podemos assumir nossa responsabilidade, por isso, em nome da Dinamarca, gostaria de pedir desculpas", expressou Frederiksen em um comunicado.

Esse território do Ártico foi uma colônia dinamarquesa até 1953 e somente em 1979 tornou-se uma jurisdição com autonomia, mas as autoridades locais assumiram o controle do sistema de saúde em 1992.

"Sabemos que há também outros capítulos sombrios de discriminação contra os groenlandeses apenas por serem groenlandeses", reconheceu Frederiksen.

"Minhas desculpas em nome da Dinamarca também são um pedido de perdão por todas as outras falhas que sejam responsabilidade da Dinamarca, nas quais os groenlandeses tenham sido tratados sistematicamente de forma diferente e pior do que outros cidadãos do reino", declarou.