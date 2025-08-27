Dinamarca revela possível primeiro 'retrato' viking

"Este homenzinho é realmente diferente (...) Ele tem uma risca ao meio até o topo da cabeça e o cabelo curto na nuca", acrescentou.

Seu bigode e barba trançada também são visíveis, detalhes únicos nunca antes vistos. Na Era Viking (séculos VII a XI), cabelos cheios eram um indicador de riqueza e status.

O homem retratado "está no auge da sua forma", disse o especialista. "Pode representar o próprio rei, Harald 'Bluetooth'".

A obra do século X, que se acredita ser uma antiga peça de jogo de tabuleiro representando um rei, foi descoberta no Fiorde de Oslo, na Noruega, em 1796. Desde então, permaneceu guardada e esquecida nos arquivos do Museu Nacional da Dinamarca.

Pentz lembra da sensação de ser observado por um viking, quando se deparou com a estatueta entre as coleções do museu.

Seus detalhes contrastam com outras representações existentes do período, como as de moedas, que apresentam poucos ou nenhuma característica individual ou expressão facial.